Более 2,5 миллиона петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию

И петербуржцы, и другие жители Северо-Запада России по традиции потянулись на участки в вечерние часы. С утра проголосовали те, к кому сотрудники комиссий приехали домой или на работу. За голосованием в регионе следил корреспондент Роман Ишмухаметов.

Ровно в 20.00 в Петербурге, как и по всей стране, закрылись участки для голосования. Члены комиссий погасили неиспользованные бюллетени, а сейчас вводят в электронные ящики бюллетени россиян, которые голосовали в предыдущие шесть дней, а потом начинается подсчет голосов.

На момент закрытия участков явка в Северной столице и у соседей, в Ленинградской области, составила около 70%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии. В Петербурге проголосовало более двух миллионов 700 человек.

«Петербург как один из символов политической жизни России не мог остаться в стороне, и то, что наши граждане проголосовали более активно, чем страна, говорит о заинтересованности России, которую мы все вместе строим», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

К участкам голосования в Кудрово — это один из пригородов Северной столицы — выстроились очереди, где по информации правительства Ленобласти, в регионе зафиксирована рекордная явка. Возможность проголосовать была даже у жителей самых отдаленных населенных пунктов. Владимир Михайлов — один из семи жителей деревни Замошье. утром к пожилому мужчине приехали сотрудники комиссии. Выбраться в райцентр пенсионеру в силу возраста тяжело, а выразить свое мнение для него было важно.

«И про пенсии тоже важно, и границы у нас не должны меняться, само собой», — выразил свое мнение Михайлов.

Важнейший для истории страны день, когда значение имеет каждый голос. Чтобы проголосовать на острове Гогланд, где служат пограничники и работают смотрители маяков. пришлось задействовать вертолет.

В Петербурге сегодня открылись почти 2000 участков. Проголосовать можно было и в аэропорту «Пулково», где на свободных стойках регистрации временно работали члены комиссии, и на Московском вокзале, где под участок выделили один из залов ожидания.

«Я сам со Ставрополя, работаю здесь вахтовым методом. Как добросовестный гражданин решил реализовать свои права, поддержать нашего президента и изменения в Конституцию», — рассказал Сергей Кочергин.

Одними из первых на участки Северной столицы пришли известные люди, на мнение которых мы зачастую равняемся. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объяснил, что не мог проголосовать, поскольку является также автором одной из важных, по его мнению, поправок к Конституции, касающихся статуса культуры.

«Культура является высочайшим символом нашей страны, таким же, как флаг и герб, и еще и более, потому что культура всегда с нами, она никогда не меняется. Государство обязано охранять культуру. Это его важнейшая обязанность», — подчеркнул директор Эрмитажа- Михаил Пиотровский.

За свое будущее и за будущее детей и внуков голосовал прославленный артист Мариинского театра Василий Герелло.

«За наших людей, которые выйдут потом пенсию. Пенсия у нас будет, как прописано в законе. За наш суверенитет, чтобы мы были мощный — за это я пришел проголосовать «, — высказался народный артист РФ Василий Герелло.

Измерение температуры на входе, маски, перчатки, одноразовые ручки, отдельные входы и выходы — эти беспрецедентные меры оценили и приехавшие из-за рубежа специалисты по проведению голосования.

«Хотелось бы отметить высокий уровень организации в принципе кампании, особенно в условиях пандемии. И, наверно, самое безопасное место сегодня — это избирательный участок, на котором люди могут проголосовать», — подчеркнул председатель правления ассоциации содействия интеграции «Беларусь» Сергей Лущ.

Наблюдатели от политических партий, иностранные эксперты отметили и особую прозрачность голосования. его открытость.

«То, что мы видели— это интересные вещи, интересные процессы, которые я не уверен, что можно видеть в других странах с точки зрения высокой организованности, технологического уровня», — подчеркнул журналист Димитрис Лиацос.

Последними участки для голосования закрылись в самом западном регионе России — Калининградской области. Всенародное голосование признано состоявшимся. Продолжается подсчет голосов.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.