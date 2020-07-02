Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов

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Карина Бернтгольц
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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 78% граждан.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Согласно результатам подсчета 97,03% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 78,06% граждан страны. Против проголосовали 21,13% россиян. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Среди москвичей готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 65,9% человек. Об этом сообщил штаб по наблюдению за голосованием после обработки 90,1% протоколов очного голосования.

Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, во время процедуры голосования серьезных нарушений не было выявлено. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.

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