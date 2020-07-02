Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов

Согласно результатам подсчета 97,03% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 78,06% граждан страны. Против проголосовали 21,13% россиян. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Среди москвичей готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 65,9% человек. Об этом сообщил штаб по наблюдению за голосованием после обработки 90,1% протоколов очного голосования.

Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, во время процедуры голосования серьезных нарушений не было выявлено. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.