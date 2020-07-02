Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Чтобы опровергнуть предположения возлюбленного Ксения виртуозно произносит скороговорки о лавирующих кораблях и «жлобственничующем бесперспективняке».
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @konbog75
Константин Богомолов поделился с подписчикам в Instagram забавным видео, на котором он «интервьюирует» не совсем трезвую Ксению Собчак во время поездки по ночному Санкт-Петербургу на заднем сидении машины. Ролик, судя по всему, был снят прошлой осенью. Режиссер спрашивает телеведущую, как ее зовут, где она находится и что делает. Медленно подбирая слова, Ксения отвечает, что она прибыла в город «в составе официальной делегации с целью поздравления Рудольфа Давыдовича с днем рождения».
Но когда супруг, исходя из «способа сложения речевых фрагментов», высказывает предположение, что она пьяна, Собчак виртуозно произносит скороговорку про корабли, которые лавировали да не вылавировали, а потом про «высококвалифицированного бесперспективняка», который «жлобственничествует».
«Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры», — подписал ролик Богомолов.
Подписчиков впечатлила атмосфера и магнетизм, чувствующийся между супругами на видео, и, конечно, артикуляционное мастерство нетрезвой Ксении Анатольевны. Однако многие настоятельно рекомендуют звезде бросить курить, поскольку это вредит здоровью
«Очень трогательно! Ксения как всегда на высоте».
«Хороша чертовка!»
«Идеальное совпадение ментальных тел!»
«А за рулем Ефремов? Тоже пьяный».
«Курить надо бросать, Ксения», — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, забавным роликом с Константином Богомоловым повеселила пользователей соцсетей Собчак. Ксения опубликовала видео прогулки на яхте у «Лазурного берега Франции», который в итоге оказался набережной Санкт-Петербурга.
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