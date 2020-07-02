Остались только щепки: Видео обрушения гигантского здания в Нью-Йорке

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Карина Бернтгольц
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Инцидент произошел в Бруклине. Очевидцы записали произошедшее на камеру.

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Фото, видео: Twitter @Gothamist, @elmablint, @PMBreakingNews

Гаганстское многоэтажное здание рухнуло в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине в Нью-Йорке на глазах у жителей. Что стало причиной обрушения, неизвестно.  Во всяком случае здание получило серьезные повреждения. От него не осталось буквально ничего - только ветхие доски. Об этом свидетельствуют кадры, которые в сети опубликовали пользовали Twitter, ставшие свидетелями происшествия. 

Как видно на видео с последствиями инцидента, на месте уже дежурят экстренные службы. Территория с обрушенным зданием сейчас ограждена. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. О пострадавших и погибших  пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране как минимум 19 человек погибли при взрыве и пожаре в одном из медцентров. Еще несколько человек ранены. 

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