Остались только щепки: Видео обрушения гигантского здания в Нью-Йорке
Инцидент произошел в Бруклине. Очевидцы записали произошедшее на камеру.
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Фото, видео: Twitter @Gothamist, @elmablint, @PMBreakingNews
Гаганстское многоэтажное здание рухнуло в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине в Нью-Йорке на глазах у жителей. Что стало причиной обрушения, неизвестно. Во всяком случае здание получило серьезные повреждения. От него не осталось буквально ничего - только ветхие доски. Об этом свидетельствуют кадры, которые в сети опубликовали пользовали Twitter, ставшие свидетелями происшествия.
Как видно на видео с последствиями инцидента, на месте уже дежурят экстренные службы. Территория с обрушенным зданием сейчас ограждена. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране как минимум 19 человек погибли при взрыве и пожаре в одном из медцентров. Еще несколько человек ранены.
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