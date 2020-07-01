Не менее 19 человек погибли при взрыве в больнице в Тегеране

В Тегеране как минимум 19 человек погибли при взрыве и пожаре в одном из медцентров. Еще несколько человек ранены. По словам властей, в клинике на воздух взлетел баллон с кислородом. Он хранился в подвале. Впрочем, эта версия - предварительная. На месте работают пожарные. После взрыва пламя перекинулось на верхние этажи здания.

При этом около 20 человек спасателям удалось вытащить живыми из горящего помещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обрушение кровли произошло в горящем здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.