Не менее 19 человек погибли при взрыве в больнице в Тегеране
После хлопка в клинике вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на верхние этажи здания.
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Фото, видео: Twitter @aldin_ww, 5-tv.ru
В Тегеране как минимум 19 человек погибли при взрыве и пожаре в одном из медцентров. Еще несколько человек ранены. По словам властей, в клинике на воздух взлетел баллон с кислородом. Он хранился в подвале. Впрочем, эта версия - предварительная. На месте работают пожарные. После взрыва пламя перекинулось на верхние этажи здания.
При этом около 20 человек спасателям удалось вытащить живыми из горящего помещения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обрушение кровли произошло в горящем здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области.
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