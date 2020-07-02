Обнародованы результаты голосования по поправкам после обработки 99% протоколов

В Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21% Ранее в ЦИКе озвучили результаты явки. На избирательные участки пришли 65% россиян, которые имеют право голоса.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области впервые голосовали онлайн. Этой возможностью воспользовались более 90% из зарегистрированных избирателей.

Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, во время процедуры голосования серьезных нарушений не было выявлено. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.