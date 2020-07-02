Обнародованы результаты голосования по поправкам после обработки 99% протоколов

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В Центризбиркоме сообщили, что изменения в основной закон страны поддержали свыше 78% россиян

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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru

В Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21% Ранее в ЦИКе озвучили результаты явки. На избирательные участки пришли 65% россиян, которые имеют право голоса.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области впервые голосовали онлайн. Этой возможностью воспользовались более 90% из зарегистрированных избирателей.

Как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, во время процедуры голосования серьезных нарушений не было выявлено. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.

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