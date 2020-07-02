Во время голосования по поправкам не было выявлено серьезных нарушений

Наблюдатели Общественной палаты не зафиксировали нарушений во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом они заявили журналистам на брифинге по итогам мероприятия. Отдельно отметили работу волонтеров и принятые меры безопасности. Все необходимые процедуры и условия соблюдены. Поводов для пересмотра результатов нет.

«Мы все должны быть благодарны Центральной избирательной комиссии, всем работникам избирательных комиссий во всех регионах, городах страны за то, что они так выполнили свою работу, и они фактически вместе с наблюдателями, конечно, достигли высокой легитимности голосования», — отметил глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По мнению членов общественной палаты, голосование по Конституции стало рекордным по отсутствию серьезных сбоев, жалоб и нарушений. И это при том, что впервые в истории России длилось оно семь дней в условиях пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21%.