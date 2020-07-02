Международные наблюдатели оценили высокий уровень проведения голосования по поправкам в РФ

За тем, как в нашей стране проходило голосование, следили сотни международных экспертов. В основном — представители стран Европы. Специалисты работали в Москве, Петербурге и еще десятке регионов России. Причем они не только наблюдали со стороны, но и лично проверили кабинки для голосования и исправность видеофиксации. В Петербурге эксперты впервые увидели, как работают электронные устройства для подсчета голосов. Большинство наблюдателей высоко оценили организацию процесса на участках и сошлись во мнении, что российский опыт может стать примером для других стран.

«Мы были приятно удивлены, потому что на избирательных участках избирателям предоставляются маски, перчатки и также есть возможность проголосовать на дому. Кроме того, для молодых людей очень удобно голосовать при помощи смартфонов «, — отметила депутат Европейского парламента Жюли Лешанто

Также эксперты оценили прозрачность самой процедуры голосования и профессионализм сотрудников избирательных комиссий. Поводов для нареканий у наблюдателей не нашлось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21%.