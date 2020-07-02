Международные наблюдатели оценили высокий уровень проведения голосования по поправкам в РФ

Эфирная новость 48

1 июля россияне приходили на участки, для того что выразить свое отношение к готовящимся изменениям в основной закон страны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru

За тем, как в нашей стране проходило голосование, следили сотни международных экспертов. В основном — представители стран Европы. Специалисты работали в Москве, Петербурге и еще десятке регионов России. Причем они не только наблюдали со стороны, но и лично проверили кабинки для голосования и исправность видеофиксации. В Петербурге эксперты впервые увидели, как работают электронные устройства для подсчета голосов. Большинство наблюдателей высоко оценили организацию процесса на участках и сошлись во мнении, что российский опыт может стать примером для других стран.

«Мы были приятно удивлены, потому что на избирательных участках избирателям предоставляются маски, перчатки и также есть возможность проголосовать на дому. Кроме того, для молодых людей очень удобно голосовать при помощи смартфонов «, — отметила депутат Европейского парламента Жюли Лешанто

Также эксперты оценили прозрачность самой процедуры голосования и профессионализм сотрудников избирательных комиссий. Поводов для нареканий у наблюдателей не нашлось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21%.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

8:45
«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения
8:31
Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири — видео
8:22
«Достало одиночество»: Виктория Боня пожаловалась на отсутствие близкого человека
8:10
Дальний Восток почти единогласно поддержал поправки в Конституцию
7:57
«Милашечки такие!» — Кудрявцева показала, как ее внук нежно целует ее дочь
7:45
Куда смогут отправиться жители Подмосковья после снятия ограничений?

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок