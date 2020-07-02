Как проходило голосование по поправкам к Конституции за рубежом

Голосовали и наши соотечественники за рубежом. Последними избирательные участки закрылись в США. У некоторых, как например, в Лондоне и Берлине, люди выстраивались в очереди. При этом, на всех участках действовали российские правила безопасности: всем выдавали перчатки, одноразовые ручки и строго следили за соблюдением дистанции. Для многих основной день голосования стал действительно важнейшим и определяющим будущее.

«Я думаю это долг каждого гражданина прийти сюда. И я остаюсь русской, хотя долгое время уже не живу в России, поэтому решила воспользоваться своим правом и проголосовать».

Всего же за рубежом проголосовало несколько тысяч наших соотечественников. И это рекорд. Ведь учитывая эпидемиологическую обстановку, среди россиян не было ни одного туриста.