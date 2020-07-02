Чем запомнится голосование по поправкам к Конституции-2020

Организацию голосования по поправкам в Конституцию сейчас разбирают по полочкам иностранные наблюдатели и уже ставят в пример другим странам. Такого уровня и в безопасности и в цифровизации еще никто не достиг. Кроме того, впервые голосование проходило несколько дней, что так же повлияло на рекордную явку.

Чем запомнится голосование-2020, расскажет Кирилл Поляков.

Эта избирательная кампания по праву может считаться самой технологичной в истории России. Все новшества полностью себя оправдали. Первое и самое важное изменение — повышенный уровень безопасности в условиях борьбы с коронавирусом. Именно поэтому мы голосовали в течение семи дней, чтобы избежать массового скопления людей.

Перед входом на избирательные участки разметка и специальный коврик для дезинфекции обуви. Можно взять перчатки, маску с ручкой. К столу близко подходить не рекомендуют. На безопасном расстоянии от избирателя также наблюдатель и фотографы.

И эти простые правила соблюдали абсолютно на всех избирательных участках в каждом российском регионе.

«Я пришел в национальной форме голосовать, чтобы все видели, что малые народы защищены. Статья 69: гарантировано право малым народом. Культурная самобытность. Вот эта статья очень мне понравилась», — говорит житель села Мехельта республики Дагестан.

Тот случай, когда за нашей страной с интересом наблюдали по всему миру. Россия распространила этот опыт на все точки планеты, где голосовали наши соотечественники. Маски и перчатки раздавали в дипмиссиях. Те, кто решил не идти на участки — воспользовались своим правом удаленно.

Причем неважно, как далеко живут избиратели. Например, на остров Гогланд в Финском заливе с населением 62 человека, членов избирательной комиссии десантировали с вертолета.

Экипировка у обходчиков — как у врачей. Весь процесс голосования — бесконтактный. Впервые были массово развернуты и мобильные участки, в том числе с региональным колоритом.

В Челябинске прямо рядом с девятиэтажками поставили башкирскую юрту, чтобы жители смогли проголосовать в своем дворе.

Еще удобнее и безопаснее — дистанционное голосование. Оно длилось на день меньше очного. Все, что для этого было нужно — любое устройство с выходом в интернет.

Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать дистанционно. Например, с помощью смартфона. Для этого нужно было заранее зарегистрироваться и в любой день до 1 июля авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг на сайте Общероссийского голосования. Вся процедура занимает несколько минут.

Уровень цифровизации отечественных выборов действительно не имеет аналогов в мире. Российские наблюдатели уже привыкли, что в Центризбирком данные поступают в режиме реального времени. Для их зарубежных коллег — это все еще инновация.

Информация на этих панелях меняется каждую минуту. На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале уже обработали 100% бюллетеней. И в течение нескольких часов о предварительных результатах объявят в европейской части страны.

Несмотря на ограничения — в Крым прибыли даже иностранные эксперты. Группу депутатов и специалистов из Европы в первую очередь интересовали технологии голосования. Ну и конечно им было любопытно наблюдать, как россияне выбирают свое будущее.

«Главное для нас, французов, и я думаю, мои коллеги из Германии со мной согласятся, это то, что вы, россияне, берете судьбу своей страны в свои руки. Это для нас самое важное. А что происходит у нас в Европе? Часто Евросоюз диктует свои условия, и страны, которые входят в него, необязательно согласны. Вопрос в том, кто определяет будущее страны», — говорит депутат Европарламента, член комиссии по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Марьяни.

Для крымчан и севастопольцев языковая поправка конституции — была в числе важнейших. Когда полуостров находился в составе Украины — ни о защите русского, ни о сохранении других языков многонационального населения никто не задумывался.

На другом конце страны — Сахалине — люди шли на участки прежде всего из-за российских границ. Вопрос государственной целостности для жителей курильских островов — с учетом претензий Японии — в принципе основной. Явка 70 процентов говорит сама за себя.

«Жители Курильских остров должны поучаствовать в этом голосовании и выразить свое мнение по поводу того, что Курилы — это наша территория и мы должны за нее бороться», — подчеркнул местный житель Иван Брага.

И, пожалуй, это самый главный итог избирательного марафона — небывалая вовлеченность россиян в процесс голосования. Во многих регионах явка составила больше девяноста процентов. Это говорит о том, что поправки, которые уже фактически приняты — касаются абсолютно каждого гражданина нашей огромной страны.