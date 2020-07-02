Актриса Анастасия Макеева активно ведет социальные сети и часто радует поклонников новыми постами в Instagram. На сей раз она обновила внешний вид и сразу рассказала обо всем на личной странице.

Макеева сменила прическу — сделала наращивание волос, а затем освежила стрижку и перекрасила новую шевелюру в студии Тимура Бергичева. Не остались без внимания и ресницы — актриса посетила специалиста по наращиванию.

Instagram @makeevan

В своем посте с фото в новом образе актриса кокетливо обратилась к поклонникам с просьбой угадать, что именно изменилось в ее внешности. Но сама же быстро раскрыла интригу, перечислив все изменения в образе и попросив фанатов дать им оценку.

Поклонники актрисы не оставили ее без внимания и сразу начали активно обсуждать новый образ Анастасии.

«Вы и без этого красотка нереальная!»;

«Вы прям юная 20-летняя девушка»;

«Красивая женщина красива всегда!» — щедро одарили ее похвалой подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Макеева провела на заправке семь часов после небольшого ДТП, и никто не пришел ей на помощь.