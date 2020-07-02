Петербург проголосовал за стабильность в будущем и развитие культуры
На избирательные участки 1 июля пришли более 70% жителей Северной столицы.
Закрыть
Смотрите также:
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru
Петербург уверенно проголосовал за стабильность в будущем. Поправки в Конституцию поддержали почти 78 процентов избирателей. При этом также зафиксирована высокая явка. Жителям культурной столицы, как отмечают социологи, важно было защитить культуру на уровне Конституции.
Итоги голосования и все самые последние цифры по Северо-Западу у Максима Облендера, здравствуйте, ждем от вас подробности.
В Санкт-Петербурге 77,66% из числа проголосовавших поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. Это больше, чем три четверти и эксперты считают это очень хорошим результатом, ведь явка тоже была высокой. На участки пришли более 70% горожан. При этом среди них было очень много молодежи. Политологи пришли к выводу, что тем, кто впервые принял участие в голосовании небезразлична судьба нашей страны.
Если говорить о том, как голосовал северо-западный федеральный округ, то здесь есть свои лидеры — те регионы, где явка существенно превысила среднюю по стране. Так Ленинградская область побила все рекорды — «за» здесь проголосовали 79,38%. Это один из самых высоких показателей вообще по стране. Чуть ниже в соседней Псковской области — 78,69% проголосовавших «за». Явка тоже высокая.
Главы регионов считают, что таких высоких результатов удалось достичь по явке, так как голосование продолжалось на протяжении недели и у избирателей была возможность выбрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок.
Читайте также
64%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?