Петербург проголосовал за стабильность в будущем и развитие культуры

Петербург уверенно проголосовал за стабильность в будущем. Поправки в Конституцию поддержали почти 78 процентов избирателей. При этом также зафиксирована высокая явка. Жителям культурной столицы, как отмечают социологи, важно было защитить культуру на уровне Конституции.

Итоги голосования и все самые последние цифры по Северо-Западу у Максима Облендера, здравствуйте, ждем от вас подробности.

В Санкт-Петербурге 77,66% из числа проголосовавших поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. Это больше, чем три четверти и эксперты считают это очень хорошим результатом, ведь явка тоже была высокой. На участки пришли более 70% горожан. При этом среди них было очень много молодежи. Политологи пришли к выводу, что тем, кто впервые принял участие в голосовании небезразлична судьба нашей страны.

Если говорить о том, как голосовал северо-западный федеральный округ, то здесь есть свои лидеры — те регионы, где явка существенно превысила среднюю по стране. Так Ленинградская область побила все рекорды — «за» здесь проголосовали 79,38%. Это один из самых высоких показателей вообще по стране. Чуть ниже в соседней Псковской области — 78,69% проголосовавших «за». Явка тоже высокая.

Главы регионов считают, что таких высоких результатов удалось достичь по явке, так как голосование продолжалось на протяжении недели и у избирателей была возможность выбрать удобное время, чтобы прийти на избирательный участок.