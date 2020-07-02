Большой пожар на Тверской в Москве потушен

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Максим Чугункин
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Площадь возгорания на пике достигла 300 квадратных метров и охватила три этажа.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Instagram @vmeste_s_katrin

В Москве потушен пожар на Тверской улице. В здании № 24 возгорание возникло в районе 14 часов дня, на втором этаже, и быстро распространялось наверх. Прибывшие на место службы оценили пожар в 50 квадратных метров, но уже вскоре его площадь достигла 300 квадратов. Номер сложности был повышен до четвертого, тогда как самый опасный в столице — пятый.

Однако спустя два с половиной часа распространение огня в здании XIX века удалось остановить. В МЧС сообщили ТАСС, что пожар локализован, а ранг опасности снижен до второго. Спустя еще час в пресс-службе ведомства отчитались, что огонь полностью устранен.

Вскоре соответствующим службам предстоит выяснить причину пожара. Уже есть предварительная версия — возгорание связано с ремонтом здания, при котором были нарушены правила пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ЧП на Тверской улице.

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