Видео: огонь распространился по шести этажам исторического дома в Москве

Пожар в 12-этажном жилом доме XIX века постройки на Тверской улице в Москве охватил уже шесть этажей. Как стало известно 5-tv.ru, движение по данной магистрали в центре столицы полностью перекрыто. Ранг пожара повышен до пятого.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Известно также, что на первом этаже находятся магазины и чайхана. Кроме того в здании проводились работы по реконструкции. Что именно стало причиной пожара пока выясняют.