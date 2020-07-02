Видео: огонь распространился по шести этажам исторического дома в Москве

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Светлана Шевченко
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Ранг пожара повышен до пятого. Движение по Тверской улице полностью перекрыто.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Соцсети

Пожар в 12-этажном жилом доме XIX века постройки на Тверской улице в Москве охватил уже шесть этажей. Как стало известно 5-tv.ru, движение по данной магистрали в центре столицы полностью перекрыто. Ранг пожара повышен до пятого.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Известно также, что на первом этаже находятся магазины и чайхана. Кроме того в здании проводились работы по реконструкции. Что именно стало причиной пожара пока выясняют.

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