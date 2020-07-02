Видео: газ бьет фонтаном из газопровода под Самарой, есть угроза детонации
Авария произошла рядом с селом Подстепновка Куйбышевского района.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Deutzmann / deutzmann.net, ВКонтакте @areasmr1, @nsk.revizorro
Прорыв газопровода произошел в Самарской области. Авария случилась в районе села Подстепновка Куйбышевского района. Видео с места происшествия появилось в сети.
На кадрах видно, что газ фонтаном вырывается из трубопровода и распространяется по полю. Из-за угрозы детонации экстренные службы перекрыли дороги в районе аварии. Собираются пробки.
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