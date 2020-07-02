Видео: газ бьет фонтаном из газопровода под Самарой, есть угроза детонации

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Игорь Рязов
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Авария произошла рядом с селом Подстепновка Куйбышевского района.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Deutzmann / deutzmann.net, ВКонтакте @areasmr1, @nsk.revizorro

Прорыв газопровода произошел в Самарской области. Авария случилась в районе села Подстепновка Куйбышевского района. Видео с места происшествия появилось в сети.

На кадрах видно, что газ фонтаном вырывается из трубопровода и распространяется по полю. Из-за угрозы детонации экстренные службы перекрыли дороги в районе аварии. Собираются пробки.

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