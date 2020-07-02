Как организована работа детских лагерей в Петербурге в условиях пандемии?

|
Карина Бернтгольц
26

Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично проверил, как соблюдаются меры безопасности в лагере «Молодежное».

Как организована работа детских лагерей в Петербурге в условиях пандемии?

Фото: vk.com/a_beglov

В Санкт-Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в городе заработали первые детские оздоровительные лагеря. Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично побывал в лагере «Молодежное», который первым прошел проверку Роспотребнадзора и принял детей из Пушкинского района города. Об итогах поездки глава Петербурга рассказал на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что даже в условиях распространения коронавируса работники лагеря нашли подходы, для того чтобы обеспечить детям полноценный отдых.

«Все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, дети проверены на отсутствие контактов с больными. Лагерь заполнен на 50%. Каждый отряд размещается на отдельном этаже. Ребятам и персоналу ежедневно меряют температуру. Выход за территорию лагеря запрещен», — написал Беглов в соцсети.

 

vk.com/a_beglov

По его словам, в ближайшие время петербуржцы могут ждать открытие еще трех лагерей. Всего в этом году работу возобновят семь лагерей в Петербурге и 24 — в Ленобласти. За смену они смогут принять 6,5 тысяч детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Удмуртии и Челябинске сегодня в полном объеме начнут работать детские сады. Готовятся к приему и летние оздоровительные лагеря.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

23:55
«Ждет не клип, а бомба!» — Лобода в неприличном мини показала бекстейдж со съемок нового проекта
23:45
Что грозит диспетчерам, едва не допустившим столкновение самолетов над Ростовом-на-Дону?
23:29
Пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании с средств
23:17
«Надежда умирает последней»: Галкин жестко подшутил над перенесшей пневмонию Бабкиной
23:07
Как организована работа детских лагерей в Петербурге в условиях пандемии?
22:45
Круче, чем в «Такси»: Инструкторы «Формулы-1» дали мастер-класс сотрудникам ГИБД

Сейчас читают

Лука Затравкин нашел тайный смысл в резком похудении Максима Фадеева
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок