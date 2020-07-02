Как организована работа детских лагерей в Петербурге в условиях пандемии?

В Санкт-Петербурге постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в городе заработали первые детские оздоровительные лагеря. Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично побывал в лагере «Молодежное», который первым прошел проверку Роспотребнадзора и принял детей из Пушкинского района города. Об итогах поездки глава Петербурга рассказал на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что даже в условиях распространения коронавируса работники лагеря нашли подходы, для того чтобы обеспечить детям полноценный отдых.

«Все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, дети проверены на отсутствие контактов с больными. Лагерь заполнен на 50%. Каждый отряд размещается на отдельном этаже. Ребятам и персоналу ежедневно меряют температуру. Выход за территорию лагеря запрещен», — написал Беглов в соцсети.

vk.com/a_beglov

По его словам, в ближайшие время петербуржцы могут ждать открытие еще трех лагерей. Всего в этом году работу возобновят семь лагерей в Петербурге и 24 — в Ленобласти. За смену они смогут принять 6,5 тысяч детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Удмуртии и Челябинске сегодня в полном объеме начнут работать детские сады. Готовятся к приему и летние оздоровительные лагеря.