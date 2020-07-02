Куда смогут отправиться жители Подмосковья после снятия ограничений?

Сразу в нескольких регонах России сегодня снимают ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, в Подмосковье 2 июля откроются музеи, зоопарки, летние читальные залы и возобновят работу туристические агентства. Как подчеркивают местные власти, экскурсионные группы пока ограничат по численности - не больше 12 человек.

В Якутске сегодня открылись торговые центры, библиотеки, музеи и туристические базы. Кроме того, возобновили работу летние кафе. В ближайшее время местным жителям разрешат посещать пляжи.

В Удмуртии и Челябинске сегодня в полном объеме начнут работать детские сады. Готовятся к приему и летние оздоровительные лагеря. При этом власти регионов подчеркивают: ношение масок в общестенных местах по-прежнему обязательно.

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