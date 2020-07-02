Куда смогут отправиться жители Подмосковья после снятия ограничений?

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Сразу в нескольких российских регионах со 2 июля начинают работать, парки, музеи и другие учреждения, ранее закрытые из-за пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Uwe Anspach, 5-tv.ru

Сразу в нескольких регонах России сегодня снимают ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, в Подмосковье 2 июля откроются музеи, зоопарки, летние читальные залы и возобновят работу туристические агентства. Как подчеркивают местные власти, экскурсионные группы пока ограничат по численности - не больше 12 человек. 

В Якутске сегодня открылись торговые центры, библиотеки, музеи и туристические базы. Кроме того, возобновили работу летние кафе. В ближайшее время местным жителям разрешат посещать пляжи. 

В Удмуртии и Челябинске сегодня в полном объеме начнут работать детские сады. Готовятся к приему и летние оздоровительные лагеря. При этом власти регионов подчеркивают: ношение масок в общестенных местах по-прежнему обязательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин назвал вторую волну коронавируса в Москве маловероятной. 

 

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