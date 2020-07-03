Актер из «Покровских ворот» признал вину в хищениях со счетов умерших

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Карина Бернтгольц
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По факту пяти эпизодов мошенничества, в котором признал Владимир Сынгаевский, возбуждено уголовное дело.

Актер из «Покровских ворот» признал вину в хищениях со счетов умерших

Фото: kino-teatr.ru

Российский и советский актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денежных средств со счетов умерших людей. Ранее следствие заподозрило звезду в создании банды для совершения подобных преступлений. В ходе допроса артист рассказал, что замешан в пяти таких эпизодах мошенничества. Подозреваемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ранее выяснилось, что аферисты работали сразу по нескольким схемам. Одна из них заключалась в проникновении в квартиры скончавшихся одиноких людей и краже документов на жилье. Также мошенники работали через онлайн-приложения. Имея на руках базу одного из сотовых операторов, они перевыпускали карты, а затем заходили в мобильные сервисы банков и переводили деньги со счетов.

Владимир Сынгаевский играл во многих советских фильмах, однако зрителям он больше всего знаком по кинокартинам «Покровские ворота», Д’Артаньян и три мушкетера» и «Не бойся с тобой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить свои средства от мошенников при использовании мобильных приложений.

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