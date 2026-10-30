Спасенный в ДНР тигренок Шерхан подружился с немецкой овчаркой
Четырехмесячный хищник сейчас на карантине.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Martin Wagner; 5-tv.ru
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Тигренок, которого наши военные спасли в ДНР, идет на поправку и даже обзавелся новым другом.
Сейчас четырехмесячный Шерхан проходит реабилитацию в подмосковном парке. Ему было скучно в одиночестве, но с другими тиграми общаться пока нельзя — он на карантине. Поэтому тигренка решили познакомить с молодой немецкой овчаркой по кличке Мухтар. Детеныши сразу нашли общий язык, начали играть и бегать за мячом. В такой компании выздоровление наверняка пойдет гораздо быстрее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шерхана военнослужащие нашли раненым и доставили. Несколько учреждений не смогли принять Шерхана из-за его состояния. В итоге помочь согласились сотрудники «Земли прайда», а специалисты Росприроднадзора оформили документы и сопровождали подготовку тигренка к перевозке.
У животного диагностировали перелом лапы, повреждения тела и серьезные проблемы с глазами. Военные оказывали ему помощь и одновременно искали место, где хищнику смогут обеспечить необходимый уход.
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