Как защитить свои средства от мошенников при использовании мобильных приложений

Мобильные банковские приложения для смартфонов могут представлять опасность для клиента. Об этом сообщает агентство «Прайм». По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, не допустить утечки персональных данных и хищения средств с ваших счетов можно несколькими способами.

По словам эксперта, мобильные приложения банков весьма популярны за счет удобства управления счетами. Однако не все приложения связаны с банками официально, в том числе те, которые предлагают скачать в магазинах приложений.

Нередко злоумышленники используют искусственные приложения, чтобы собирать данные пользователей и перепродавать третьим лицам, а те — передают их банкам или компаниям, которые занимаются контекстной рекламой. В худшем случае эти данные могут получить тем, кто использует их нелегально.

Мошенники и хакеры могут помещать в смартфон вредоносные приложения, которые предоставляют доступ к счетам вплоть до возможности переводить деньги. Сегодня банки пресекают такие попытки, но подобные преступления еще происходят.

Чтобы защитить свои средства, нужно установить мобильное приложение-антивирус и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Также нельзя кликать по ссылкам в мессенджерах и СМС-сообщениях от неизвестных номеров и по подозрительным ссылкам от знакомых вам номеров. Кроме того, не нужно скачивать приложения, которые запрашивают множество возможностей в смартфоне. Такими приложениями могут быть фонарик или небольшая игра, заключает эксперт.

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