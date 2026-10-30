Красота трещит по швам? Как нехватка магния может ударить по коже

Nutrients: дефицит магния связан с воспалением кожи и медленным заживлением ран

Недостаток магния в организме может провоцировать воспаление кожи, замедлять заживление ран и негативно влиять на ее защитные функции. К такому выводу пришла группа итальянских ученых — их исследовательская работа опубликована в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали научные данные о том, как упомянутый минерал влияет на общее состояние кожи и развитие дерматологических заболеваний. Магний задействован более чем в 600 ферментативных реакциях, благодаря которым, в том числе, осуществляется обмен веществ, функционирует иммунная система, вырабатывается энергия.

Исследователи пришли к выводу, что магний нужен для обновления клеток кожи, производства коллагена и сохранения защитного барьера эпидермиса. Кроме того, он участвует в регуляции воспалительных процессов и предохраняет клетки от окислительного стресса — именно он приводит к преждевременному старению.

Нехватка магния запускает сбои в перечисленных механизмах. Как следствие, кожа хуже противостоит повреждениям, воспалительные процессы разгораются сильнее, а ткани восстанавливаются медленнее.

Отдельно ученые изучили, как дефицит магния может быть связан с псориазом, атопическим дерматитом, акне, розацеа и выпадением волос. Пристальное внимание уделили заживлению хронических ран, включая диабетические язвы.

По мнению специалистов, держать уровень магния в норме полезно для здоровья кожи. Правда, еще не доказано, насколько эффективным будет дополнительный прием минерала при кожных болезнях и для профилактики старения.

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