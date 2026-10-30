Из Белого дома — в Хогвартс: Вэнс решил примерить бороду Дамблдора

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

В прошлом году он решил предстал в образе популярного интернет-мема.

В кого Джей Ди Вэнс переоденется на Хэллоуин

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Джей Ди Вэнс выбрал костюм Дамблдора для Хэллоуина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал отметить Хэллоуин в образе одного из героев культовой франшизы «Гарри Поттер». О своем костюме он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Политик на праздник переоденется в Альбуса Дамблдора — директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс». Вэнс пояснил, что решил перевоплотиться в этого персонажа из-за популярности этого фильма среди детей.

«На самом деле у меня уже есть свой костюм. Знаете, мои дети очень любят Гарри Поттера, и я планирую быть Дамблдором», — сказал он.

Во время беседы с журналистами вице-президент не обошел стороной и свое прошлогоднее одеяние. Он отметил, что накладная борода и седой парик действительно превратят его в постаревшую версию интернет-персонажа «Толстый Джей Ди».

Годом ранее Вэнс надел на себя кудрявый парик до плеч, а также дополнил свой образ синим пиджаком и красным галстуком. Таким образом политик захотел визуально воспроизвести мем, который используют, чтобы посмеяться над ним.

Ранее 5-tv.ru писал о мальчике в форме танкиста с советской фуражкой, который побывал на праздновании Хэллоуина в Белом доме. Фрагмент быстро разлетелся по интернету. Первая леди Мелания Трамп оценила костюм ребенка, в то время как президент даже не заметил его.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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