Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

Координаты цели артиллеристам передали специалисты беспилотных систем после разведки одного из опорных пунктов.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Гаубицы Д-30 поразили цель ВСУ на расстоянии свыше 15 километров
Расчет гаубицы Д-30 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, специалисты беспилотных систем обнаружили перемещение военнослужащих ВСУ на одном из опорных пунктов и передали координаты артиллеристам. После этого цель была поражена огнем гаубиц Д-30.
Расчеты Д-30 также работают по бронетехнике, автомобилям, артиллерийским и минометным расчетам, укрепленным позициям и пунктам управления беспилотниками. Кроме того, артиллеристы поддерживают действия мотострелковых и штурмовых подразделений.
Огневые задачи выполняются круглосуточно и в любую погоду. Цели могут поражаться на расстоянии свыше 15 километров. Позиции расчетов тщательно маскируют. Для снижения риска обнаружения они оборудованы под землей ходами сообщения и всем необходимым для выполнения боевых задач.
Разведку целей и корректировку огня обеспечивают беспилотники, которые ежедневно работают в зоне ответственности подразделений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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