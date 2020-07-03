«Так выглядит боль»: Блогер разбил свою Lamborghini в ДТП в Петербурге — видео
Авария произошла поздно вечером 2 июня на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/spb_today, 5-tv.ru
ДТП с участием Renault Logan и желтого Lamborghini произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка в Санкт-Петербурге. Очевидцы выложили в сеть кадры аварии, которая случилась поздно вечером 2 июля.
По рассказам пользователей, легковушка въехала в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У машины оказалось выбито правое переднее стекло и помята дверь.
В аварии никто не пострадал. При этом сообщается, что ДТП парализовало движение транспорта.
Вместе с тем внимание очевидцев привлекла девушка, которая села на капоте Lamborghini и поставила рядом свои кроссовки. Как прокомментировали юзеры в соцсети ВКонтакте, вполне возможно, что она решила «устроить фотосессию».
Более того, многие пользователи обратили внимание на разницу в ценовой категории автомобилей и поспешили отреагировать на данную ситуацию в комментариях.
«Там не движение встало… Там жизнь у водителя Логана остановилась»;
«Так выглядит боль»;
«Логан квартиру свою помял и кредит миллионов на пять», — прокомментировали интернет-пользователи.
Как стало известно 5-tv.ru, машина марки Lamborghini принадлежит блогеру Димасу из Батайска, который разыграл авто среди подписчиков и должен был вручать его в субботу в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге автомобиль въехал в витрину кафе.
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