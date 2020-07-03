«Так выглядит боль»: Блогер разбил свою Lamborghini в ДТП в Петербурге — видео

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Алиса Старжевская
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Авария произошла поздно вечером 2 июня на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.

Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/spb_today, 5-tv.ru

ДТП с участием Renault Logan и желтого Lamborghini произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка в Санкт-Петербурге. Очевидцы выложили в сеть кадры аварии, которая случилась поздно вечером 2 июля.

По рассказам пользователей, легковушка въехала в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У машины оказалось выбито правое переднее стекло и помята дверь.

В аварии никто не пострадал. При этом сообщается, что ДТП парализовало движение транспорта.

Вместе с тем внимание очевидцев привлекла девушка, которая села на капоте Lamborghini и поставила рядом свои кроссовки. Как прокомментировали юзеры в соцсети ВКонтакте, вполне возможно, что она решила «устроить фотосессию».

Более того, многие пользователи обратили внимание на разницу в ценовой категории автомобилей и поспешили отреагировать на данную ситуацию в комментариях.

«Там не движение встало… Там жизнь у водителя Логана остановилась»;

«Так выглядит боль»;

«Логан квартиру свою помял и кредит миллионов на пять», — прокомментировали интернет-пользователи.

Как стало известно 5-tv.ru, машина марки Lamborghini принадлежит блогеру Димасу из Батайска, который разыграл авто среди подписчиков и должен был вручать его в субботу в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге автомобиль въехал в витрину кафе.

«Так выглядит боль»: Блогер разбил свою Lamborghini в ДТП в Петербурге — видео

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vk.com/spb_today

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vk.com/spb_today

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vk.com/spb_today

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