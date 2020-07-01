Момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 79

ДТП произошло на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта у метро «Выборгская».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Камера наблюдения зафиксировала момент, в который водитель на кроссовере Ford Escape влетел в стеклянную витрину кафе-шавермы на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта у метро «Выборгская» в Санкт-Петербурге.

На кадрах, снятых из помещения кафе видно, что автомобиль на полной скорости врезается в конструкцию общепита, оставляя множество осколков стекла. Сообщается, что водитель не справился с управлением и его занесло.

Момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру

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По предварительной информации, в машине было два молодых человека, которые скрылись с места ДТП и вели себя неадекватно.

Посетителей в момент аварии не было. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с 15 пассажирами перевернулся на трассе в Подмосковье.

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