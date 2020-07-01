Камера наблюдения зафиксировала момент, в который водитель на кроссовере Ford Escape влетел в стеклянную витрину кафе-шавермы на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта у метро «Выборгская» в Санкт-Петербурге.

На кадрах, снятых из помещения кафе видно, что автомобиль на полной скорости врезается в конструкцию общепита, оставляя множество осколков стекла. Сообщается, что водитель не справился с управлением и его занесло.

Момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру 1/4 2/4 3/4 4/4

По предварительной информации, в машине было два молодых человека, которые скрылись с места ДТП и вели себя неадекватно.

Посетителей в момент аварии не было. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с 15 пассажирами перевернулся на трассе в Подмосковье.