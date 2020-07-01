Момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру
ДТП произошло на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта у метро «Выборгская».
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: 5-tv.ru
Камера наблюдения зафиксировала момент, в который водитель на кроссовере Ford Escape влетел в стеклянную витрину кафе-шавермы на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта у метро «Выборгская» в Санкт-Петербурге.
На кадрах, снятых из помещения кафе видно, что автомобиль на полной скорости врезается в конструкцию общепита, оставляя множество осколков стекла. Сообщается, что водитель не справился с управлением и его занесло.
По предварительной информации, в машине было два молодых человека, которые скрылись с места ДТП и вели себя неадекватно.
Посетителей в момент аварии не было. Информации о пострадавших также не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с 15 пассажирами перевернулся на трассе в Подмосковье.
Читайте также
72%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?