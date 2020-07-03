Машина будущего: Беспилотный автомобиль испытали в Петербурге
Новейшим транспортным средством управляет компьютер с высокоточной спутниковой навигацией
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
В Петербурге испытывают автомобиль будущего — первый в городе беспилотник. Машиной управляет компьютер с высокоточной спутниковой навигацией. Вся «начинка» умной машины помещается в багажнике. Пока это — экспериментальная версия. В производственных масштабах можно сделать и более компактную модель.
Сможет ли умная система заменить человека за рулем? В автомобиле будущего проехал корреспондент Александр Лисицын.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания BMW выпустила весьма нестандартную рекламу беспилотного автомобиля в стиле хоррор.
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