Машина будущего: Беспилотный автомобиль испытали в Петербурге

В Петербурге испытывают автомобиль будущего — первый в городе беспилотник. Машиной управляет компьютер с высокоточной спутниковой навигацией. Вся «начинка» умной машины помещается в багажнике. Пока это — экспериментальная версия. В производственных масштабах можно сделать и более компактную модель.

Сможет ли умная система заменить человека за рулем? В автомобиле будущего проехал корреспондент Александр Лисицын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания BMW выпустила весьма нестандартную рекламу беспилотного автомобиля в стиле хоррор.