Машина будущего: Беспилотный автомобиль испытали в Петербурге

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Новейшим транспортным средством управляет компьютер с высокоточной спутниковой навигацией

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

В Петербурге испытывают автомобиль будущего — первый в городе беспилотник. Машиной управляет компьютер с высокоточной спутниковой навигацией. Вся «начинка» умной машины помещается в багажнике. Пока это — экспериментальная версия. В производственных масштабах можно сделать и более компактную модель.

Сможет ли умная система заменить человека за рулем? В автомобиле будущего проехал корреспондент Александр Лисицын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкая компания BMW выпустила весьма нестандартную рекламу беспилотного автомобиля в стиле хоррор.

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Машина будущего: Беспилотный автомобиль испытали в Петербурге

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