Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева считается настоящей иконой стиля. Жена Павла Воли, несмотря на безумную занятость, неоднократно светилась на показах модных дизайнеров в Париже. Поклонники гимнастки стараются следить за всеми ее изменениями во внешности и копировать ее стиль.

Недавно звезда в очередной раз заставила о себе говорить. Ляйсан пришла на шоу Ивана Урганта в необычном мини-платье с оголенными плечами. С одной стороны платье дополнил объемный рукав с разрезом, а талию Утяшева украсила черным поясом. Также телеведущая подобрала туфли в тон с острым носком. Наряд идеально подчеркнул стройные ноги светской львицы.

Instagram @vecherniy_urgant

В итоге, своим образом гимнастка сразила всех наповал, включая подписчиков, которые наперебой начали обсуждать ее стиль. Многие отметили великолепную фигуру Утяшевой, которая досталась ей от спортивного прошлого и постоянной работы над собой.

«Ах, какая куколка! До чего же красивая девочка»;

«С такой потрясающей фигурой нужно носить умопомрачительные платья»;

«Ух, какая красотка!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Летучая показала великолепную растяжку.