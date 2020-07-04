Подругу покойного педофила-меллионера Эпштейна задержали в США

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Гислейн Максвелл, подозреваемой в причастности к сексуальным преступлениям, грозит 35 тюрьмы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uma Sanghvi, 5-tv.ru

В США задержали британскую светскую львицу и помощницу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Гислейн Максвелл подозревают в причастности к сексуальным преступлениям магната. В обвинительном заключении говорится, что именно Максвелл помогала ему находить несовершеннолетних девушек. За это ей, по американским законам, грозит 35 лет лишения свободы.

Напомним, американский миллиардер Джеффри Эпштейн свел счеты с жизнью в тюрьме в августе прошлого года. Он ждал суда по обвинениям в торговле людьми и подкупе свидетелей. Клиентами были весьма влиятельные люди, среди них, например, британский принц Эндрю. Сын королевы Елизаветы Второй назвал все это ложью, но на фоне скандала сложил с себя публичные обязанности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге накрыли банду педофилов. Четверо подозреваемых растлевали детей в течение многих лет. 

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