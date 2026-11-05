«Раздрай в Вашингтоне»: в ближайшее время Белый дом ждет волна отставок

EADaily: поражение республиканцев может вызвать отставки в администрации Трампа

После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в администрации президента Дональда Трампа могут произойти кадровые перестановки. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал политолог Малек Дудаков, сообщило EADaily.

По мнению эксперта, одной из причин неудачи Республиканской партии стала военная операция в Иране. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее также связал результаты выборов с конфликтом, указав на его последствия для американской экономики и топливного рынка.

На этом фоне, как отмечает Дудаков, вновь появились разговоры о возможной отставке главы Пентагона Пита Хегсета. При этом президент США Дональд Трамп уже опроверг соответствующие слухи. Одним из возможных кандидатов на его замену политолог называет губернатора Флориды Рона Десантиса.

Дудаков также прогнозирует борьбу вокруг бюджета Пентагона. По его словам, демократы могут попытаться заблокировать финансирование военной операции в Иране после начала работы нового состава Конгресса.

Кадровые изменения могут затронуть и руководство Палаты представителей. Политолог считает, что новым лидером республиканского меньшинства вместо Майка Джонсона способен стать Стив Скализ. Сам Джонсон, по словам эксперта, взял на себя ответственность за поражение партии на выборах и покидает пост.

Дудаков ожидает, что в ближайшее время в Белом доме может начаться серия отставок. Он связывает это с необходимостью утвердить новых министров до начала работы следующего созыва Конгресса.

«Общий раздрай в Вашингтоне стремительно распаляется», — отметил политолог.

Ранее Вэнс заявил, что республиканцы потеряли позиции из-за войны с Ираном. По его словам, многие избиратели, поддержавшие Трампа и Вэнса в 2024 году, спустя два года отдали голоса демократам.

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