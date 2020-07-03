В Подмосковье задержаны подозреваемые в сбыте двух килограммов наркотиков

Двое мужчин в возрасте 23 и 24 лет задержаны в подмосковном Солнечногорске по подозрению в сбыте двух килограммов наркотических средств.

После того, как правоохранители получили информацию о закладке запрещенных веществ вблизи деревне Дубровки, они выехали на место и выставили наблюдение. Через некоторое время на автомобиле подъехали двое мужчин, которые подобрали пакет с веществом светлого цвета. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Данный пакет был изъят у подозреваемых оперативниками. Кроме него в машине задержанных было обнаружено два пакета с порошком. Как показала экспертиза, в одном из пакетов находится наркотическое средство — метилэфедрон. Общая масса трех изъятых пакетов составила два килограмма.

По версии следствия, подозреваемые могли выполнять роль наркокурьеров и сбывать наркотические средства бесконтактным способом через тайники-закладки. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».