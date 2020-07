В Госдепе США новые российские ракеты назвали «ужасными»

Спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями написал в Twitter, что ракеты «Буревестник» и «Посейдон» Россия должна «отправить на полку», как «ужасные» проекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Маршал Биллингсли отреагировал на статью Forbes. Журналисты издания выдвинули версию, что всплеск радиационного фона, зафиксированного в Швеции, мог быть связан с испытанием одной из новейших российских ракет.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q