В Госдепе США новые российские ракеты назвали «ужасными»
По мнению спецпредставителя Биллингсли, на «Буревестник» и «Посейдон» должно распространяться новое соглашение по сокращению наступательных вооружений.
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Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями написал в Twitter, что ракеты «Буревестник» и «Посейдон» Россия должна «отправить на полку», как «ужасные» проекты. Об этом сообщает РИА Новости.
Маршал Биллингсли отреагировал на статью Forbes. Журналисты издания выдвинули версию, что всплеск радиационного фона, зафиксированного в Швеции, мог быть связан с испытанием одной из новейших российских ракет.
Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020
Аномальный уровень радиации в небе над Северной Европой был зафиксирован в начале июня. По версии одного НИИ в Нидерландах, источником радиоактивных изотопов могла быть Россия, а именно — частичная разгерметизация топливного элемента на какой-либо АЭС.
Эту информацию Кремль опровергает, в частности, Дмитрий Песков отметил, что никаких аварийных ситуаций в июне зафиксировано не было, а система мониторинга радиационной безопасности в РФ организована на высшем уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США могут продлить СНВ-3 при соблюдении трех условий.
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