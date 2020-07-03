В Госдепе США новые российские ракеты назвали «ужасными»

|
Максим Чугункин
6

По мнению спецпредставителя Биллингсли, на «Буревестник» и «Посейдон» должно распространяться новое соглашение по сокращению наступательных вооружений.

Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями написал в Twitter, что ракеты «Буревестник» и «Посейдон» Россия должна «отправить на полку», как «ужасные» проекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Маршал Биллингсли отреагировал на статью Forbes. Журналисты издания выдвинули версию, что всплеск радиационного фона, зафиксированного в Швеции, мог быть связан с испытанием одной из новейших российских ракет.

Аномальный уровень радиации в небе над Северной Европой был зафиксирован в начале июня. По версии одного НИИ в Нидерландах, источником радиоактивных изотопов могла быть Россия, а именно — частичная разгерметизация топливного элемента на какой-либо АЭС.

Эту информацию Кремль опровергает, в частности, Дмитрий Песков отметил, что никаких аварийных ситуаций в июне зафиксировано не было, а система мониторинга радиационной безопасности в РФ организована на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США могут продлить СНВ-3 при соблюдении трех условий.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
В Госдепе США новые российские ракеты назвали «ужасными»
12:03
Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов
11:53
Житель Москвы перекрыл движение на перекрестке для помощи утке с утятами
11:38
В столице Казахстана торжественно открыли памятник Назарбаеву
11:26
Родители блогера Насти Тропицель опубликовали ее последнее видео перед гибелью
11:06
Пираты Бенина отпустили россиян так и не получив выкуп в $350 тысяч

Сейчас читают

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок