США могут продлить СНВ-3 при выполнении трех условий

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Максим Чугункин
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Одно из них — участие в американо-российском соглашении Китая.

США могут продлить СНВ-3 при выполнении трех условий

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds

Белый дом не исключает продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но выставляет три условия: более строгий механизм верификации, то есть проверки выполнения взятых странами обязательств, расширение действия соглашения на все ядерные боеголовки и включение в договор Китая. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает ТАСС.

Дональд Трамп, ранее словом и делом подтвердивший свое намерение пересмотреть большую часть внешнеполитических договоров США, тем не менее готов продлить действие СНВ-3. Договор о сокращении числа ядерных боеголовок был заключен между Москвой и Вашингтоном в 2010-м, начал действовать в 2011-м и заканчивается в феврале 2021-го. Он может быть продлен еще на пять лет.

Три требования, которые назвали близкие к администрации Белого дома источники, не окончательны и еще могут измениться.

Также The Wall Street Journal отмечает, что 22 июня в Вене состоялись посвященные контролю над вооружениями переговоры между российской и американской делегациями. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, помимо других вопросов, обсуждал со спецпредом США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли продление СНВ-3.

Источники газеты отмечают, что во время переговоров американцы предложили русским повлиять на Пекин, чтобы Китай также вошел в американо-российское соглашение. На это представитель МИД КНР недвусмыленно заявил: привлекать Китай к такому договору абсурдно, так как Вашингтон регулярно пытается нарушить свои обязательства даже по текущему соглашению.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что «хочет безопасный атом».

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