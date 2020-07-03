Оксана Пушкина назвала один из «спусковых крючков», приведших к смерти Юлии Норкиной

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Яна Вахрушева
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Замглавы комитета Госудмы по делам семьи и приятельница радиоведущей считает, что Юлия надорвалась и в какой-то момент дошла до передела.

Оксана Пушкина назвала один из «спусковых крючков», приведших к смерти Юлии Норкиной

Фото: ТАСС / Владимир Андреев

Оксана Пушкина рассказала о том, какой была скончавшаяся Юлия Норкина и что возможно могло послужить причиной скоропостижной смерти, сообщило ФАН. Политический деятель вспомнила, что в 2016-м Норкина и ее муж были гостями в ее программе «Зеркало для героя», где журналистка выразила свою активную позицию по поводу усыновления детей.

«До этого мы не были знакомы с Юлей. Андрея я знала по работе на НТВ. Я с особым пиететом отношусь к людям, усыновившим или удочерившим детей», — рассказала она.

Пушкина поделилась воспоминания о том, насколько жестко Юлия Норкина высказывалась в сторону родителей, взявших детей из детских домов, а потом вернувших их обратно из-за проблем в воспитании. Для нее это практика была неприемлемой. Она также вместе со своими мужем Андреем поддерживала профилактику бытового насилия в семье в своей программе на радио «Комсомольская правда».

«Тогда, во время программы, я и узнала Юлю. Умная, яркая, смелая. И сердечная», — поделилась впечатлениями о Норкиной.

У Юлии было много сил и идей, но за несколько дней до смерти, она позвонила Оксане Пушкиной и сообщила, что ее программу на радио закрывают. Журналистка не могла найти в себе места и была крайне озабочена ситуацией. Пушкина считает, что закрытие программы был одним из триггеров к трагическому событию.

«За пару месяцев до трагедии она вдруг позвонила мне и сказала: „Нашу программу на радио закрывают! Что же я буду делать теперь?“ Думая о том, что произошло с Юлей, я склоняюсь к мысли, что у каждого есть свой предел. Юля могла просто надорваться…», — отметила Пушкина.

Теле- и радиоведущая Юлия Норкина скончалась 4 июня 2020-го. Новость о внезапной смерти 52-летней журналистки потрясла российскую общественность. Причиной смерти стал инфаркт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж покойной журналистки Андрей Норкин впервые начал шутить после смерти жены.

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