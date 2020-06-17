Андрей Норкин впервые после смерти жены начал шутить
Известный журналист порадовал зрителей возвращением к эфирным съемкам.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Телеведущий Андрей Норкин после трагической смерти супруги — журналистки Юлии Норкиной — буквально учится жить заново. Наконец, спустя десять дней после похорон, он возобновил съемки программ на телевидении, чему безусловно были рады его поклонники. Вот только не ожидали они, пожалуй, одного: что эфир «Места встречи» Норкин начнет с шутки.
«Слышал, что после 9 июня москвичей, остающихся дома, будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции», — иронично подметил журналист.
Поддержал шутку коллеги телеведущий Иван Трушкин. С довольной улыбкой эксперт отметил, что Норкина «просто слишком долго не было».
Как следует из комментариев к видео в сети, зрители поначалу насторожились, явно не ожидая от пережившего трагедию Андрея такого поведения. Однако в целом отметили, что ведущий держится крайне профессионально и нисколько не выдает волнения и лишних эмоций на камеру.
О кончине Юлии Норкиной стало известно 5 июня 2020 года. Звезде на тот момент было всего 52 года. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга семьи Евгения Спицына, в последнее время Юлия очень переживала из-за детей и ситуации с коронавирусом, что вполне могло спровоцировать сильный стресс. Похоронили журналистку 7 июня на Новодеревенском кладбище в городе Пушкин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой тайный смысл поклонники Андрея Норкина увидели в подарке его покойной жены.
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