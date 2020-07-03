Чем запомнился отец Хабиба Нурмагомедова?

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Яна Вахрушева
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Абдулманар Нурмагомедов воспитал не только действующего российского чемпиона UFC, но и 18 других чемпионов мира.

Фото, видео: ТАСС / EPA

О смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа стало известно 3 июля 2020-го. Заслуженный тренер РФ был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы в конце апреля с подозрением на пневмонию, но вскоре врачи подтвердили коронавирус и перевезли на лечение в Москву. В конце июня его сын Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью одного из телеканалов, что отец находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Абдулманап Магамедович перенес операцию на сердце и впал в кому. Чем запомнился отец чемпиона и заслуженный тренер Российской Федерации, рассказывает 5-tv.ru.

Абдуланман Магомедович родился 10 декабря 1962 года в селе Сильди в Дагестане. Знакомство со спортом у Нурмагомедова началось еще в юные годы. Свой путь в большой спорт он начал с вольной борьбы. В армии освоил дзюдо и боевое самбо, благодаря чему стал чемпионом Украины по этим видам спорта. Последнему виду боевых искусств сначала обучил своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова и сделал из него чемпиона в 1992-м, после чего начал тренировать сына Хабиба. По состоянию на 3 марта 2020-го Хабиб Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Также его воспитанником является боец Ислам Махачев.

За все годы своей тренерской карьеры, в послужном списке Абдулманапа Нурмагомедова числится 18 чемпионов мира по вольной борьбе. В 2019-м его даже включили в «Книгу рекордов Гиннеса» как тренера, воспитавшего наибольшее количество чемпионов мира по боевому самбо.

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