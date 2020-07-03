Астролог рассказал, чего ждать от «великого» парада планет 4 июля 2020-го

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Максим Чугункин
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По мнению Алексей Фандеева, у людей есть два года на то, чтобы воспринять веяния новой эпохи.

Фото, видео: www.globallookpress.com © L. Calcada/ESO/Handout, 5-tv.ru

В субботу состоится интересное астрономическое событие: сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд. Большой парад планет привлекает серьезное внимание астрологов, которые приписывают подобным явлениям особое значение. Алексей Фандеев рассказал, чего нам ждать 4 июля.

По мнению астролога, большой парад планет — выдающее событие. Прошлый раз такое было в 1982-м — это был роковой год для СССР, когда умер Брежнев и вскоре началась перестройка. Количество авиакатастроф зашкаливало, а в США была зафиксирована невероятная безработица.

Но 2020-й уже переплюнул 1982-й по нанесенному урону. Фандеев утверждает, что людям пора задуматься.

Энергия большого парада планет в 2020 году переходит от знака Стрельца к Близнецам. Стрелец по астрологии — это религия, культура, международные связи, идеология. Близнецы — это обновление программы информационных потоков.

То есть сегодня устаревает идеология, мы двигаемся к новым программам в образовании, медицине, истории, взаимодействии с другими странами. Религия устаревает, обновляется вся наша система. Причем программа начинает сдвигаться только с конца 2020-го.

Впереди у каждого из нас есть два года, чтобы стать шустрым, гибким и ловким, как wi-fi, отмечает астролог. Начинается новая эпоха цифровых технологий; нужно идти дальше, обновлять систему ценностей, взаимодействия друг с другом, надо задуматься о том, каким идеалам мы служим.

Счастье — это когда люди уходят от материальных ценностей к незыблемому, тому, что нельзя купить.

«4 июля задумайтесь над тем, что делает этот день для вас счастливым», — подытожил астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что готовит человечеству великий парад планет.

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