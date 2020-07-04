Сотрудники Московского Кремля с радостью встречают первых посетителей

В Москве открылись музеи Кремля: Оружейная палата и храмы на Соборной площади. Вход — строго по сеансам, билеты продаются только онлайн. Запрещено обслуживание больших туристических групп, максимум — пять человек на экскурсии. Все посетители должны быть в масках и перчатках. Сотрудники музеев признаются — готовы работать в любых условиях, только чтобы гости вернулись.

«Видеть территорию музея без посетителей как-то грустно. Соборная площадь — пустая, залы Оружейной палаты — пустые. Наши замечательные экспонаты достойны того, чтобы ими восхищались, чтобы задавали вопросы, интересовались тем, что находится в нашем музее. Поэтому мы очень-очень рады», — отметила генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

А в Петербурге вновь заработали большие парки музеев-заповедников. Фонтаны запустили в знаменитом Петергофе. Открылись Пушкин, Павловск, а также городской ботанический сад. Везде — ограничено число посетителей и соблюдается безопасная дистанция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылись сады и парки.