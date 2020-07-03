Гонки конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020 прошли в Подмосковье
Маршрут был оборудован искусственными и естественными препятствиями, включая косогор, брод, противотанковый ров и минное поле.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
В подмосковном Алабино танкисты соревновались в скорости и меткости. Там начались первые индивидуальные заезды участников всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Зрелище впечатляет: тяжелые машины двигаются со скоростью болида, при этом поражают мишени, имитирующие вертолеты, пехоту и танки противника. И все это - на полигоне с различными препятствиями
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