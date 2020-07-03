Гонки конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020 прошли в Подмосковье

В подмосковном Алабино танкисты соревновались в скорости и меткости. Там начались первые индивидуальные заезды участников всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Зрелище впечатляет: тяжелые машины двигаются со скоростью болида, при этом поражают мишени, имитирующие вертолеты, пехоту и танки противника. И все это - на полигоне с различными препятствиями

Танковые экипажи борются за право представить российские вооруженные силы на международных играх «АрМИ-2020». Они пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русские витязи» впервые провели полет на трех типах самолетов в едином строю.