«Русские витязи» впервые провели полет на трех типах самолетов в едином строю

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Алиса Старжевская
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Самолеты Су-27, Су-30СМ и Су-35С взмыли в небо подмосковной Кубинки.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Летчики авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ «Русские витязи» впервые провели уникальный полет на трех типах самолетов в едином строю.

Как сообщили в Минобороны РФ, в небе подмосковной Кубинки летчики выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С. В ведомстве отметили, что все три типа самолетов совершили полет в едином строю впервые.

Фигуры группового пилотажа, исполненные экипажами, включали «виражи», «косые петли», «горки» и другие элементы. При этом дистанция между самолетами в момент выполнения программы была менее трех метров.

Эффектным завершением полета стало исполнение ведущим пилотажной группы гвардии полковником Андреем Алексеевым «колокола», «штопора», «кадушки» и «прохода на минимальной скорости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русские витязи» стали участниками Парада Победы на Красной площади 24 июня.

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