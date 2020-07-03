«Русские витязи» впервые провели полет на трех типах самолетов в едином строю
Самолеты Су-27, Су-30СМ и Су-35С взмыли в небо подмосковной Кубинки.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
Летчики авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ «Русские витязи» впервые провели уникальный полет на трех типах самолетов в едином строю.
Как сообщили в Минобороны РФ, в небе подмосковной Кубинки летчики выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С. В ведомстве отметили, что все три типа самолетов совершили полет в едином строю впервые.
Фигуры группового пилотажа, исполненные экипажами, включали «виражи», «косые петли», «горки» и другие элементы. При этом дистанция между самолетами в момент выполнения программы была менее трех метров.
Эффектным завершением полета стало исполнение ведущим пилотажной группы гвардии полковником Андреем Алексеевым «колокола», «штопора», «кадушки» и «прохода на минимальной скорости».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Русские витязи» стали участниками Парада Победы на Красной площади 24 июня.
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