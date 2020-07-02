Не может быть! ТОП-5 свидетельств появления НЛО в небе над Россией

Бытует мнение, что неопознанные летающие объекты (НЛО) на самом деле — плод человеческого воображения. Ну, или, в крайнем случае, умелых рук художника компьютерной графики.

Как бы то ни было, люди со всего света практически ежедневно продолжаются делиться фото- и видеосвидетельствами появления разнообразных объектов в небе. Сегодня, 2 июля, во Всемирный день НЛО 5-tv.ru предлагает полюбоваться на ТОП-5 самых ярких неопознанных летающих объектов, замеченных на территории России с начала 2020 года.

Саратовский «маяк»

Соцсети

Этот необычный светящийся объект был замечен в небе над Саратовом в начале года. Удивительные кадры опубликовал в сети пользователь Сергей Волянский, отметив, что сначала разглядел в «ярком шарике» спутник. Однако траектория движения необычного «маяка» смутила местного жителя.

«Потом от него резко появился свет, сначала с одной, потом и со второй стороны. Затем просто растворился в небе без следа», — рассказывал мужчина.

В комментариях под снимками юзеры также отмечали, что подобные огоньки видели сразу в нескольких районах города: на 3-м Жилучастке в Поливановке, на 3-й Дачной улице, а также в районе парка Победы.

«Путешественник» из тайги

ВКонтакте @Поехавшая Стрельцова

Фото этого НЛО опубликовала в сети жительница Липецка. По словам очевидицы, необычный объект она заметила во время турпохода, неподалеку от Перевала Дятлова. Женщина признается, что круглый яркий шар произвел на нее не только необычное впечатление, но и вывел из строя всю имеющуюся аппаратуру.

«Начала выходить из строя электроника, перестал выдавать ток новый генератор, GoPro перестало включаться, отказали оба спутниковых телефона», — отмечалось в сообщении.

«Радовал» обескураженную липчанку объект недолго: спустя несколько минут после явления, по традиции, внезапно «погас».

Кузбасские «огненные призраки»

Видеодоказательства существования этих «огненных» НЛО были опубликованы в сети 11 июня. Очевидцы отмечали, что яркие точки появлялись на небе поочередно: сначала — розовое светило, напомнившее жителям Кузбасса падающий астероид, затем — желто-салатовый диск. Оба пропали также внезапно, как и появились.

Челябинский «танцующий еж»

Необычное название «танцующий еж» этому НЛО дали пользователи сети, исходя из его необычного поведения. Мало того, что необычный объект все время менял цвет от ярко-фиолетового до салатового, так еще и «судорожно» двигался по ночному небосводу. Жительница Челябинска, наблюдавшая за удивительным действом, отметила, что в действительности шар был очень схож со странным космическим кораблем».

«Оно было похоже на корабль сферической формы. По центру шар и вокруг него нечто дугообразное, что-то типа колец электронов вокруг атома, которые крутятся вокруг и на них разноцветные лучи. А в центре что-то круглое, внутри которого мерцают белым звездочки. Я наблюдала за ним часа полтора, он пролетел над домами наших соседей и скрылся. Летел очень медленно», — вспоминала шокированная женщина в беседе с 31tv.ru.

Томская «триада»

Это необычное зрелище попало в объективы камер жителей Томска в начале апреля. Как видно на кадрах, три необычных светящихся шара образовали на небе треугольник и оставались в таком положении достаточно долго. Куда спустя несколько минут исчезли НЛО — до сих пор остается загадкой.

Несмотря на реальность картинки, ведущие ученые склонны находить рациональные объяснения подобным эпизодам. В частности, комментируя последнее видео, специалисты томского планетария ответственно заявляют: на суд зрителю представлены воздушные шарики, но не как не настоящие НЛО.

«Люди регулярно видят в небе что-то непонятное, после чего обращаются в Планетарий за разъяснениями. Если говорить про это конкретное видео, то при внимательном рассмотрении оказалось, что на нем, в небе — воздушные шарики. Собственно, мы не удивлены. Так обычно и бывает: почти все подобные явления — или атмосферные, или блики, или «дело рук человеческих», — пояснил эксперт Евгений Парфенов в эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

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