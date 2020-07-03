Замглавы Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей

Сотрудники МВД задержали замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о крупном мошенничестве на 40 миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, вместе с ней был задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

В МВД РФ сообщили, что по факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело (часть четвертая статьи 159 УК РФ). В рамках расследования полицейские провели более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов дела. Правоохранители пока не уточняют личности задержанных.

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», — сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что попросили суд об аресте замминистра Марины Лукашевич. В Минобрнауки сообщили, что оказывают правоохранителям необходимое содействие в расследовании дела о хищении 40 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу отдела Минпромторга задержали по делу о коррупции. Ризвана Гайербекова обвинили в получении двух особо крупных взяток.