Главу отдела Минпромторга задержали по делу о взятках

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Алиса Маркова
Срочная новость 121

Ризван Гайрбеков обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

Главу отдела Минпромторга задержали по делу о взятках

Фото: YAY

Начальника одного из отделов Минпромторга России Ризвана Гайербекова задержали в Москве по делу о получении двух особо крупных взяток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Чиновнику было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о его аресте на два месяца. Обстоятельства выясняются.

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