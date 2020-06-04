Главу отдела Минпромторга задержали по делу о взятках
Ризван Гайрбеков обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
Фото: YAY
Начальника одного из отделов Минпромторга России Ризвана Гайербекова задержали в Москве по делу о получении двух особо крупных взяток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Чиновнику было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о его аресте на два месяца. Обстоятельства выясняются.
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