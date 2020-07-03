ФСБ задержала за взятку следователя, работавшего над делом «Кировлеса»
Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители схватили Руслана Миниахметова с поличным.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ задержали следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова. Как стало известно 5-tv.ru, его взяли с поличным.
В пресс-службе СК сообщили, что следователь получал взятки в особо крупном размере от обвиняемого по одному из уголовных дел. Ему уже предъявлено обвинение. В ближайшее время ведомство будет ходатайствовать о его аресте.
Известно, что Миниахметов вел дело «Кировлеса», а также уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СК Дмитрия Довгия.
По делу «Кировлеса» ранее был осужден блогер Алексей Навальный. По версии следствия, он и бизнесмен Петр Офицеров содействовали заключению заведомо невыгодной сделки для компании. Причиненный ущерб оценили в 16,1 миллиона рублей.
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