ФСБ задержала за взятку следователя, работавшего над делом «Кировлеса»

Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ задержали следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова. Как стало известно 5-tv.ru, его взяли с поличным.

В пресс-службе СК сообщили, что следователь получал взятки в особо крупном размере от обвиняемого по одному из уголовных дел. Ему уже предъявлено обвинение. В ближайшее время ведомство будет ходатайствовать о его аресте.

Известно, что Миниахметов вел дело «Кировлеса», а также уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СК Дмитрия Довгия.

По делу «Кировлеса» ранее был осужден блогер Алексей Навальный. По версии следствия, он и бизнесмен Петр Офицеров содействовали заключению заведомо невыгодной сделки для компании. Причиненный ущерб оценили в 16,1 миллиона рублей.