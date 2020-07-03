«Вынужден вас расстроить»: Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны Пономаревой, прокомментировал слухи о предстоящем «судебном баттле» со своей бывшей спутницей Екатериной Гордон, нанятой звездной четой в качестве правозащитника по делу об алиментах.

В беседе с 5-tv.ru юрист заявил, что решение Тарасова пригласить в качестве адвоката экс-супругу звездного юриста не более, чем провокация. По мнению Жорина, таким образом спортсмен и его возлюбленная Анастасия Костенко пытаются переключить фокус внимания со своей скандальной ситуации на чужие проблемы.

«Это пыталась сделать его супруга. При том, мне кажется, что не совсем удачно. Какое имеет значение личность адвоката или юриста, если в суде рассматривается вопрос об алиментах Тарасова, которые он должен платить своему ребенку, дочери от первого брака? С приходом Екатерины Гордон будут предприниматься попытки сместить фокус внимания на мою персону в этом деле. А вот эти громкие заявления в мой адрес, которые делаются, они лишь подкрепляют мои предположения» — утверждал именитый юрист.

Комментируя тот факт, что Тарасов и его супруга остались недовольны суммой, которую им, вероятно, придется ежемесячно выплачивать дочери футболиста от предыдущего союза, Жорин дал лишь совет впредь лучше готовиться к судебному процессу. В противном случае — придется постоянно терпеть убытки.

В числе прочего, тем, кто сегодня дает оценку ситуации, не дождавшись решения суда, юрист посоветовал немного потерпеть. Намекнув, что, делать это, как минимум, не этично. Особенно, если комментировать незавершенный процесс берутся «независимые юристы».

«Я предлагаю дождаться, когда будет отписано решение целиком, мотивировочная часть, исследовать ее, изучить. Я, в свою очередь, опубликую обязательно это решение, поскольку очень много споров. Дальше, наверное, юристы смогут для общественности прокомментировать, насколько оно законно или незаконно. Ну, а неудовлетворенная сторона может подать жалобу в Мосгорсуд, который выскажет свою позицию относительно этого решения», — заявил собеседник 5-tv.ru.

Кроме того, особо нетерпеливым комментаторам, Жорин напомнил: за время рассмотрения дела могут всплыть самые неожиданные детали. Поэтому предрекать исход — плохая примета.

«Добавлю, что в этом деле главным помощником и союзником является именно Дмитрий Тарасов, который широко освещает в соцсетях свою роскошную жизнь, дарит дорогие подарки публично, с помпой. Все это мы тщательно изучаем и приобщаем к материалам дела. Поэтому, если Дмитрий перестанет хвастаться своим богатством и при этом предлагать ребенку 15 тысяч рублей, может быть, ему удастся уменьшить размер выплачиваемых алиментов», — отметил звездный адвокат.

А в заключение добавил, что вынужден расстроить всех, кто ожидал увидеть вскоре «алиментный баттл» Гордон — Жорин. Поскольку судебный процесс не банальные разборки, и переход на личности тут не поощряется.

«Одно дело личное отношение, а другое — профессиональная деятельность, где мы должны исключительно исходить из интересов своего доверителя. Мой доверитель не заинтересован в смещении фокуса на меня. Ну, и вообще переход на личности, наверное, не совсем профессионально с точки зрения юриста. Поживем — увидим», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Жорин ответил на обвинения супруги Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко.