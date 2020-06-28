Адвокат Жорин ответил на обвинения супруги футболиста Тарасова
Известный адвокат и Анастасия Костенко обменялись взаимными претензиями в соцсетях.
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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны Пономаревой, ответил в соцсетях на «клеветнический», по его мнению, пост нынешней жены спортсмена.
Анастасия Костенко в своем Instagram, прокомментировала судебный процесс по алиментам мужа, назвав его «цирком», а также высказалась в адрес самого Жорина. По ее словам, юрист озвучил в суде «непроверенные данные», а также дал СМИ «фальшивую информацию». Кроме того, Анастасия заявила, что не понимает, как Дмитрия Тарасова может критиковать «адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально».
Сергей Жорин разместил ответ супруге футболиста в своем Instagram-аккаунте, поскольку, как он объяснил, возможность комментариев на странице Анастасии заблокирована.
«Я считаю, что попытка защитить своего мужа и отца своих детей — это абсолютно правильно и достойно. Однако вы заблуждаетесь относительно обвинений в мой адрес», — отметил юрист.
Он категорически не согласился, что судебное разбирательство было «цирком». По его словам, суд носил состязательный характер и «каждая из сторон имела возможность представлять доказательства в обоснование своих доводов», а Тарасов не лишен права обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Адвокат также выразил сомнение в том, что Костенко знакома с материалами дела.
«В своей публикации Вы указываете на какую-то клевету, которая якобы исходила от меня. О каких-то непроверенных данных, которые я якобы озвучивал в суде, какие-то „лишние нули в материалах дела“… Скажу на это следующее: я очень сильно сомневаюсь, что Вы вообще знакомились с материалами дела. Поскольку никакой клеветы, лишних нулей и тому подобного в материалах дела нет», — подчеркнул Сергей Жорин, пообещав позже опубликовать решение суда.
Отдельно юрист счел необходимым прояснить вопрос с собственными алиментами, которые выплачивает троим своим детям. По словам Жорина, каждый из его детей получает «минимум в пять раз больше», чем предлагал в суде Дмитрий Тарасов.
«Кому-то я плачу по решению суда, кому-то в соответствии с достигнутыми договоренностями. Доход свой я не занижал. Он является нерегулярным, в силу особенностей профессии. Но совесть моя никогда не позволяла предлагать 15 тысяч рублей. Хотя я зарабатываю значительно меньше, чем Дмитрий», — заключил Сергей Жорин.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов и Оксана Пономарева развелись в 2012 году. У них есть общая 11-летняя дочь Ангелина. Скандальные разбирательства вокруг алиментов футболиста продолжаются не один год — спортсмен пытается уменьшить сумму отчислений. После того как у футболиста закончился контракт с ФК «Локомотив» он обратился в суд с просьбой снизить алименты до 50 тысяч рублей. А перейдя в казанский «Рубин» снова попытался уменьшить отчисления. Однако, как сообщал адвокат Пономаревой Сергей Жорин, суд обязал Тарасова выплачивать на содержание дочери 25% всех его доходов плюс фиксированную сумму в 104 тысячи рублей ежемесячно. После этого адвокат футболиста Умалат Сайгитов намекнул о завершении карьеры спортсмена.
Анастасия Костенко — третья супруга футболиста. До нее он был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. В третьем браке у Дмитрия родились еще две дочери — Милана и Ева.
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