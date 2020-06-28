Адвокат Жорин ответил на обвинения супруги футболиста Тарасова

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны Пономаревой, ответил в соцсетях на «клеветнический», по его мнению, пост нынешней жены спортсмена.

Анастасия Костенко в своем Instagram, прокомментировала судебный процесс по алиментам мужа, назвав его «цирком», а также высказалась в адрес самого Жорина. По ее словам, юрист озвучил в суде «непроверенные данные», а также дал СМИ «фальшивую информацию». Кроме того, Анастасия заявила, что не понимает, как Дмитрия Тарасова может критиковать «адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально».

Instagram @kostenko.94

Сергей Жорин разместил ответ супруге футболиста в своем Instagram-аккаунте, поскольку, как он объяснил, возможность комментариев на странице Анастасии заблокирована.

«Я считаю, что попытка защитить своего мужа и отца своих детей — это абсолютно правильно и достойно. Однако вы заблуждаетесь относительно обвинений в мой адрес», — отметил юрист.

Он категорически не согласился, что судебное разбирательство было «цирком». По его словам, суд носил состязательный характер и «каждая из сторон имела возможность представлять доказательства в обоснование своих доводов», а Тарасов не лишен права обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Адвокат также выразил сомнение в том, что Костенко знакома с материалами дела.

«В своей публикации Вы указываете на какую-то клевету, которая якобы исходила от меня. О каких-то непроверенных данных, которые я якобы озвучивал в суде, какие-то „лишние нули в материалах дела“… Скажу на это следующее: я очень сильно сомневаюсь, что Вы вообще знакомились с материалами дела. Поскольку никакой клеветы, лишних нулей и тому подобного в материалах дела нет», — подчеркнул Сергей Жорин, пообещав позже опубликовать решение суда.

Отдельно юрист счел необходимым прояснить вопрос с собственными алиментами, которые выплачивает троим своим детям. По словам Жорина, каждый из его детей получает «минимум в пять раз больше», чем предлагал в суде Дмитрий Тарасов.

«Кому-то я плачу по решению суда, кому-то в соответствии с достигнутыми договоренностями. Доход свой я не занижал. Он является нерегулярным, в силу особенностей профессии. Но совесть моя никогда не позволяла предлагать 15 тысяч рублей. Хотя я зарабатываю значительно меньше, чем Дмитрий», — заключил Сергей Жорин.

Instagram @advokatzhorin

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов и Оксана Пономарева развелись в 2012 году. У них есть общая 11-летняя дочь Ангелина. Скандальные разбирательства вокруг алиментов футболиста продолжаются не один год — спортсмен пытается уменьшить сумму отчислений. После того как у футболиста закончился контракт с ФК «Локомотив» он обратился в суд с просьбой снизить алименты до 50 тысяч рублей. А перейдя в казанский «Рубин» снова попытался уменьшить отчисления. Однако, как сообщал адвокат Пономаревой Сергей Жорин, суд обязал Тарасова выплачивать на содержание дочери 25% всех его доходов плюс фиксированную сумму в 104 тысячи рублей ежемесячно. После этого адвокат футболиста Умалат Сайгитов намекнул о завершении карьеры спортсмена.

Анастасия Костенко — третья супруга футболиста. До нее он был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. В третьем браке у Дмитрия родились еще две дочери — Милана и Ева.