Назван диагноз Геннадия Хазанова, которому резко стало плохо

Медики назвали диагноз актера, руководителя московского Театра эстрады Геннадия Хазанова, к которому по предварительным данным, сегодня приехала бригада скорой помощи. Как стало известно 5-tv.ru, по заключению врачей, у артиста нестабильная стенокардия (наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда — Прим.ред.).

Звезда от госпитализации отказался. Однако вскоре ему снова может потребоваться медицинская помощь, врачи к нему снова приедут через пару часов и перепроверят диагноз.

В то же время ранее в интервью 5-tv.ru Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем плохом самочувствии.

Геннадию Хазанову 74 года. Он известен зрителям по ролям во множестве фильмов: «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014) и другим.