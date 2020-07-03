Назван диагноз Геннадия Хазанова, которому резко стало плохо

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Карина Бернтгольц
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В то же время сам руководитель московского Театра эстрады опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

Назван диагноз Геннадия Хазанова, которому резко стало плохо

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Медики назвали диагноз актера, руководителя московского Театра эстрады Геннадия Хазанова, к которому по предварительным данным, сегодня приехала бригада скорой помощи. Как стало известно 5-tv.ru, по заключению врачей, у артиста нестабильная стенокардия (наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда — Прим.ред.).

Звезда от госпитализации отказался. Однако вскоре ему снова может потребоваться медицинская помощь, врачи к нему снова приедут через пару часов и перепроверят диагноз. 

В то же время ранее в интервью 5-tv.ru Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем плохом самочувствии. 

Геннадию Хазанову 74 года. Он известен зрителям по ролям во множестве фильмов: «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014) и другим. 

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