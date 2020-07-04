«Все как мы мечтали»: Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отпраздновали годовщину брака. Пара поженилась в 2015 году. К юбилею совместной жизни Бородина устроила сюрприз для мужа и их общей дочери. Пара планировала пойти в ресторан, но Ксения неожиданно придумала отправиться всей семьей в отель.

«Придется всю ночь смотреть мультики и есть конфеты. Все как мы мечтали», — написала Ксения Бородина.

Instagram @borodylia

Поклонники пары оценили креативность Бородиной, но в следующий раз советовали паре отправиться отдыхать без дочери.

«Надо было дочу оставить с бабулями».

«Все самое лучшее случается неожиданно».

«Крепкой и счастливой семейной жизни», — написали фолловеры.

Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2012 году на день рождении общего друга. Какое-то время они скрывали отношения. Но 3 июля 2015-го Ксения и Курбан зарегистрировали свой брак. В декабре того же года у пары родилась общая дочь — Тея. От предыдущих отношений у Курбана Омарова есть сын Омар. У Ксении Бородиной также есть ребенок от первого брака — дочь Маруся.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Бородина чуть было не отменила день рождения дочери из-за дождя.