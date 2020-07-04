«Все как мы мечтали»: Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака

|
Алиса Старжевская
31

Телеведущая удивила семью, устроив настоящий романтический вечер в отеле.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отпраздновали годовщину брака. Пара поженилась в 2015 году. К юбилею совместной жизни Бородина устроила сюрприз для мужа и их общей дочери. Пара планировала пойти в ресторан, но Ксения неожиданно придумала отправиться всей семьей в отель.

«Придется всю ночь смотреть мультики и есть конфеты. Все как мы мечтали», — написала Ксения Бородина.

Instagram @borodylia

Поклонники пары оценили креативность Бородиной, но в следующий раз советовали паре отправиться отдыхать без дочери.

«Надо было дочу оставить с бабулями».

«Все самое лучшее случается неожиданно».

«Крепкой и счастливой семейной жизни», — написали фолловеры.

Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2012 году на день рождении общего друга. Какое-то время они скрывали отношения. Но 3 июля 2015-го Ксения и Курбан зарегистрировали свой брак. В декабре того же года у пары родилась общая дочь — Тея. От предыдущих отношений у Курбана Омарова есть сын Омар. У Ксении Бородиной также есть ребенок от первого брака — дочь Маруся.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Бородина чуть было не отменила день рождения дочери из-за дождя.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Для кого может быть опасно лунное затмение 5 июля?
9:20
Уходящий от столкновения водитель на Mercedes сбил шестерых в Омске
9:05
«Все как мы мечтали»: Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака
8:54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
8:45
«Словесная баталия» продолжается: В конфликт с Пригожиным из-за «бедствующих» артистов вступил Губерниев
8:30
В Евросоюзе разъяснили порядок открытия границ в связи с пандемией

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которым Ванга напророчила тяжкую судьбу
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок