«Все как мы мечтали»: Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака
Телеведущая удивила семью, устроив настоящий романтический вечер в отеле.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отпраздновали годовщину брака. Пара поженилась в 2015 году. К юбилею совместной жизни Бородина устроила сюрприз для мужа и их общей дочери. Пара планировала пойти в ресторан, но Ксения неожиданно придумала отправиться всей семьей в отель.
«Придется всю ночь смотреть мультики и есть конфеты. Все как мы мечтали», — написала Ксения Бородина.
Поклонники пары оценили креативность Бородиной, но в следующий раз советовали паре отправиться отдыхать без дочери.
«Надо было дочу оставить с бабулями».
«Все самое лучшее случается неожиданно».
«Крепкой и счастливой семейной жизни», — написали фолловеры.
Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2012 году на день рождении общего друга. Какое-то время они скрывали отношения. Но 3 июля 2015-го Ксения и Курбан зарегистрировали свой брак. В декабре того же года у пары родилась общая дочь — Тея. От предыдущих отношений у Курбана Омарова есть сын Омар. У Ксении Бородиной также есть ребенок от первого брака — дочь Маруся.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Бородина чуть было не отменила день рождения дочери из-за дождя.
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