Телеведущая Ксения Бородина призналась, что чуть было не отменила день рождения собственной дочери. Виной тому — истерика телезвезды из-за банального дождя.

10 июня старшей дочери Ксении исполнилось 11 лет. Как пояснила в своем Instagram звезда, она всегда тщательного готовится к детскому празднику, чтобы все прошло идеально. Так, к примеру, в 2020 году на вечеринку были приглашены и клоуны, и ростовые куклы, а на придомовой территории установлены огромные батуты. В общем, казалось, день рождения ничто не сможет омрачить…

«Все это удачно поставили, установили, надули и тут… апокалипсис. А на вечеринку дома не было рассчитано ровным счетом ничего. И тут у меня начинается паника и истерика! <…> Спасибо мужу он в такие моменты „отрезвляет“ меня, подруги налили бокальчик и спустя два часа празднику быть! А то я уже кричала „Карнавала не будет“!» — рассказала поклонникам Бородина.

К счастью, все закончилось благополучно: гости довольны, а сама виновница торжества получила гору подарков и массу внимания.

Instagram @borodylia

В комментариях фолловеры поддержали Ксению, заметив, что подобное нередко случалось и с ними. Так, одна из подписчиц звезды вспомнила, что однажды едва не отменила собственную свадьбу из-за внезапного ливня. Но и в этом случае ситуация разрешилась положительно.

«Главное — результат и счастливая Маруся!»

«Круто. Маруся, с днем рождения тебя еще раз. Мать у тебя огонь просто!» — подытожили фанаты звездной семьи.

Несмотря на то, что все сложилось наилучшим образом есть еще одна проблема, которую Ксении до сих пор не удается решить. На празднике по случаю дня рождения Маруси не было, пожалуй, главного гостя — ее родного отца Юрия Будагова, пишет «Экспресс газета». После развода с теледивой бизнесмен свел все контакты и с ней, и с дочерью к минимуму.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото старшей дочери Ксении Бородиной, зацелованной родственниками в день рождения.