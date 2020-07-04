Опубликован обновленный текст Конституции РФ
В основной закон страны внесены все поправки, принятые в результате всенародного голосования.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, /Фадеичев Сергей, /Рюмин Александр, /Прокофьев Вячеслав
Обновленный текст Конституции РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В основной закон страны внесены все поправки, поддержанные гражданами в результате всенародного голосования.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.
Закон о поправках к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. Из-за пандемии коронавируса общенародное голосование по поправкам было перенесено с апреля на июль. Выразить свою гражданскую позицию россияне могли с 25 июня по 1 июля. Срок голосования был специально увеличен, чтобы обеспечить максимальную безопасность и прозрачность процесса.
Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции РФ.
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