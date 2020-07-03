Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции РФ
Несколько часов назад ЦИК РФ объявил о признании итогов голосования.
Фото: РИА Новости / Алексей Бабушкин
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
По итогам Общероссийского голосования их поддержали 77,92% россиян, а против проголосовали 21,27%. Постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию ЦИК РФ принял 3 июля утром.
Внести изменения в Основной закон страны ряда поправок Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию в начале этого года. Президент неоднократно подчеркивал, что данные изменения вступят только, если их поддержат граждане страны на Общероссийском голосовании, которое состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года.
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